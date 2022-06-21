議員賴清美表示，感謝全國各地的鄉親，今天又接到超過20通的電話想捐款，但他認為這樣的錢已經夠了，還是希望能輔導剩下的2兄弟回到正常生活，才是長久之計。(賴清美提供／吳建輝彰化傳真)

縣府社會處表示，目前縣府收到善款已經超過180萬，也派員每日前往關心，未來善款會運用在改善住家環境，後續包括安養費用等等都會專款專用。(本報資料照片)

來自彰化和美的葉家3兄弟，因瘦到像難民引發社會關注，短短幾天湧入將近500萬元的善款，議員賴清美表示，感謝全國各地的鄉親，今天又接到超過20通的電話想捐款，但她認為這樣的錢已經夠了，還是希望能輔導剩下的2兄弟回到正常生活，才是長久之計。

葉家3兄弟被發現住在和美老舊三合院，因為62歲的大哥與60歲二哥，名下有共業土地，因此沒有中低收入戶資格，只有53歲的老三因視障，取得輕度身障資格，三兄弟每月靠3700身障補補助與二哥打零工維生，不料被發現後三人苦瘦如柴，老大在送醫後兩天就過世了。

議員賴清美表示，目前縣府有成立專戶，已經收到超過180萬的善款，另外老三的帳戶也收到290餘萬，加上交付給她的現金，物資等等，已經將近有500萬，首先要感謝大家的協助，幫助這3兄弟，強調善款已經足夠，希望大家不要再捐了。

賴清美說，包括未來安養中心需要的費用，整理家園、生活起居等等，這筆錢已經足夠，真的感謝各界愛心人士的協助，縣府也已經介入，未來會提供相關協助，讓剩餘的2兄弟能回歸正常生活，因此目前大家先緩緩，目前善款已經足夠，感謝大家。

縣府社會處表示，目前縣府收到善款已經超過180萬，也派員每日前往關心，未來善款會運用在改善住家環境，後續包括安養費用等等都會專款專用，目前大哥往生縣府有喪葬補助等，小弟因為身體狀況還在住院，而二哥已經出院在家，會評估生體狀況後，輔導就業，讓他們盡早恢復正常生活。