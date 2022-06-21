電價審議委員會月底即將召開，面對夏季電價又面臨通貨膨脹，電價漲不漲是關注焦點。資深媒體人趙少康今（21）日就挖出2016年蔡政府做出「十年內電價不會大漲」的承諾，更指出總統蔡英文錯誤的能源政策恐讓國庫損失公款1000億甚至2000億元，如同貪污國庫公款，直言「一定會讓全民憤怒」，引發討論。

趙少康今日在臉書表示，夏至來臨，供電挑戰也來了，「吃電怪獸」冷氣的使用量大增，大家的荷包也要失血了。趙少康直言「夏月電價這個月上路，電費已經先貴了13%-27%，下周經濟部又要開會檢討下半年電價，台電示警，電價費率要大漲18%才能回本」，在這樣的情況下，民生物價勢必受到衝擊，讓通貨膨脹危機再升高，東西越來越貴，日子更難過了。

趙少康也指出，民進黨廢核，大量使用成本昂貴的再生能源和天然氣，今年疫情讓百業蕭條，又遇上選舉年，蔡政府不敢漲電價，只能逼台電打腫臉充胖子，吸收漲幅，但是台電是100%的國營企業，盈虧都由全民承擔，台電盈餘無法上繳國庫甚至虧損，影響整體政府財政健全，還可能債留子孫。

趙少康更挖出之前蔡政府在2016年時，做出「十年內電價不會大漲」的承諾，結果現在蔡英文任期只剩不到2年，這更讓趙少康猜測，「如果國際燃料價格還是居高不下，蔡英文是不是打算撐完這2年就好，等她下台後，錯誤的能源政策就會被打回原形，全民要吞下電價大漲以及停電的苦果？」

趙少康也比喻，蔡英文錯誤的能源政策恐讓國庫損失公款1000億甚至2000億元，如果蔡英文被揭發貪污國庫公款100億元，一定會讓全民憤怒，趙少康更痛批，民進黨一面粉飾太平凍漲電價想賺選票，又用廢核牟取政治利益，卻拖延認列廢核四損失不處理，台電還要會看臉色，隨時「樂捐」經費給民進黨執政縣市做建設。

趙少康更說，因為蔡英文錯誤的能源政策，導致現在供電捉襟見肘隨時可能跳電，大量購買天然氣也讓電價「凍未條」，「錯誤的政策比貪污更可怕」，一意孤行的能源政策注定將債留子孫，還把爛攤子留給繼任者承擔。