BWF世界羽聯今天（21日）公布的最新一周世界排名，男、女單世界前十都沒有變化，其中女單寶島世界第2好手戴資穎，和日本世界球后山口茜的積分只差318分，小戴若能繼續在下周馬來西亞公開賽奪冠，就能重返世界第1，積分也將創生涯新高。

上周世界排名戴資穎以10萬9845分居第2，隨著她在BWF超級1000系列印尼羽球公開賽封后，進帳1萬2000分積分，本周以11萬1645分加入球后山口茜，成為女單第2位世界排名積分突破11萬分門檻的好手，和山口茜11萬1963分也只差318分。

羽球好手們在周日結束的印尼公開賽之後，陸續前往馬來西亞備戰，準備挑戰各自在6月28日、7月5日開始的馬來西亞公開賽、馬來西亞大師賽，先進行的馬來西亞公開賽是BWF超級750系列賽事，單打冠軍可獲1萬1000分積分，戴資穎若能延續在泰國公開賽、印尼公開賽接連奪冠的氣勢，再稱霸大馬公開賽的話，世界排名積分將可刷新生涯新高，並從山口茜手中要回世界球后頭銜。

本季已經斬獲4座冠軍的丹麥好手安賽龍（Viktor Axelsen），以12萬1606分續居世界第1，寶島一哥周天成以9萬3776分維持世界第4，王子維排名第15；男雙李洋／王齊麟也是保持在世界第4、積分10萬1668分，楊博涵／盧敬堯第24名。