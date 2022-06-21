一早媽媽們將石斑魚肉、高麗菜、蔥、薑及有提鮮作用的豬肉包進水餃皮。（海中央小舖提供／張毓翎台南傳真）

每顆石斑魚水餃預計賣25元，其中20％的營收將回饋給慈善團體。（海中央小舖提供／張毓翎台南傳真）

台南市將軍漁港的「海中央小舖」，由馬沙溝觀光休閒協會經營，並申請勞動部多元就業開發方案，讓社區媽媽們重返職場發揮長才，今年受疫情衝擊，店家轉而開發冷凍食品，繼推出火燒蝦水餃後，眼見台灣石斑魚陷外銷困境，特與西濱商圈產業觀光協會合作，向漁民訂購50公斤的石斑魚肉，預計製作3萬顆石斑魚水餃，用行動力挺產業。

海中央小舖位於將軍漁港直銷中心3樓，原提供烤蚵和導覽服務，疫情肆虐下，民眾在家料理的頻率大幅提高，店家結合在地特色水產品，順勢推出火燒蝦水餃、劍蝦水餃的冷凍宅配服務，讓顧客可以直接線上下單訂購，由貨運業者運送到府。

近日大陸暫停進口台灣石斑魚，衝擊石斑魚養殖業者，但石斑魚屬於單價較高的水產品，在一般家庭餐桌上出現的頻率，不及吳郭魚、虱目魚等養殖魚種，內銷推廣上仍有很大的突破空間。

海中央小舖專案經理林秀馨表示，石斑魚買回家後，還要分切、料理，有些人會覺得比較麻煩，因此這次製作的石斑魚水餃，除了希望達到推廣目的，也讓消費者能輕鬆好料理。

石斑魚水餃內餡的主食材龍膽石斑，由西濱商圈產業觀光協會理事長黃立祥提供，再交給海中央小舖的媽媽們包水餃，今天魚貨陸續進貨，一早媽媽們將石斑魚肉、高麗菜、蔥、薑及有提鮮作用的豬肉包進水餃皮，再捏出漂亮摺痕，每一個環節都細心處理。

林秀馨說，這次先做3萬顆石斑魚水餃，每顆預計賣25元，其中20％的營收將回饋給慈善團體，開賣後如果市場反應良好，之後會轉而成為他們的常態商品。