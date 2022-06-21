進入夏天全台供電吃緊，有民眾反映，位在中壢區民權路三段、中大一路附近路燈，有時天黑了還未亮燈、早上7點多則不關燈，形成「白天不關燈，晚上不開燈」的奇怪景象，市議員謝美英多次向台電反映卻遲未改善，痛批政府機關大白天不關路燈，帶頭浪費電力資源。

台電指出，20日晚間有派員到現場查看，發現該路段路燈都有開啟，而21日一早再到現場，確實發現約有30盞路燈並未關閉，緊急查修發現是一處控制開關出了問題，也已經完成修復作業，該路段路燈白天及夜晚都會定時關燈及開燈確保電力不浪費及晚間人車行經安全。

民眾謝先生投訴，自己就住在中壢區民權路三段、中大一路附近，從5月開始，多次送小孩上學時發現，都已經早上7點多天已經亮了很久，沿途路燈卻也都亮著，明明是大白天，政府也宣導夏季用電量吃緊，整排路燈卻不關燈不知道浪費了多少電，謝美英服務處也去電詢問養工處，由養工處通知台電人員，確認是台電線路的問題後並受理案件。

謝美英表示，民權路三段約每隔100公尺有一盞路燈，有時候甚至到了早上10點，路燈也還不關，或是看到有些路燈有關，有些則沒關燈，且每天關燈的時間都不一樣，也讓人匪夷所思。她表示，光這段路電力就不知浪費多少，呼籲市府、台電別再白白浪費電。