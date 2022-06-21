疫情持續延燒，衛生福利部截至6/13統計染疫重症人數(包含死亡)超過3千人，死亡即高達85%，顯示確診重症風險不容忽視。出門在外除了戴好口罩、勤洗手、保持社交距離之外，專科醫師陳潔雯建議，每日還可補充以下8大保健食品，為人體增強免疫力，預防重症找上門！

1、 靈芝子實體搭配酵母β-葡聚醣

靈芝具有很高的藥用價值，自古以來都被視為珍貴藥材，近期陽明交大也發表相關靈芝預防新冠的研究而登上國際期刊。靈芝營養價值主要來自三萜類及多醣體，靈芝功效具有調節免疫功能、活化巨噬細胞、增加免疫力，但須挑選「靈芝子實體」，才能保留靈芝完整的營養精華；再來，搭配專利萃取於酵母的「酵母β-葡聚醣」，其(1,3/1,6)-β-D-葡聚多醣體含量高達75%，對免疫調節有很大的幫助，兩者巧妙搭配可讓營養更加乘。

2、 高濃度魚油84%以上

「魚油」之所以成為重點補充的保健食品，關鍵在於其富含人類無法自行合成的Omega-3脂肪酸。一般來說，當人類的免疫系統在對抗病毒時，會誘發細胞激素、發炎因子及過氧化物質大量釋放，此狀況若無法得到控制，即會發生「免疫風暴」的致命狀況。因此，Omega-3脂肪酸對大腦、抗發炎反應，具有免疫調節作用，建議攝取Omega-3脂肪酸濃度達84%以上、挑選「rTG型式」萃取、具備國內外獲獎認證及通過高標準檢驗，以及在深海捕撈小型魚種的魚油。

3、 維生素A

現代人習慣外食，無法餐餐補足營養所需，故建議攝取緩釋型綜合維他命，可8小時長時間釋放。其中添加的維生素A可增進黏膜健康，因病毒會透過飛沫傳染，黏膜往往首當其衝，因此保護黏膜也是防疫關鍵。此外，維生素B1還能維持心臟與神經系統功能，使身體保持健康狀態。

4、 緩釋型維生素C

維生素C一直都是居家照護的必備營養補充品之一，其原因在於具備抗氧化能力，可緩和發炎反應。建議補充「緩釋型」維他命C，因長效釋放可使腸胃道穩定吸收，也能夠解決水溶性維生素易快速流失的問題。

5、 高單位維生素D

素有「陽光維他命」之稱的維生素D，具有調節免疫細胞的功能。根據國外研究報告指出，體內含有高濃度維生素D，可降低新冠肺炎的染疫風險。維生素D不僅助於免疫系統調節，亦能活化巨噬細胞及免疫細胞，且相關研究證實，若體內維生素D濃度不足，可能與呼吸系統、心血管系統、腸胃道疾病、神經系統及內分泌疾病的發生有關。維生素D分為D2、D3兩種，兩者皆能促進人體鈣質吸收，但D3維持體內維生素D濃度的效率較好，且選擇由高純度中煉三酸甘油酯精萃羊毛脂中的維生素D3，高單位800IU每日一顆便能滿足一日所需。

素有「陽光維他命」之稱的維生素D，具有調節免疫細胞的功能。(圖/shutterstock)

6、 接骨木莓

接骨木莓是歐洲家喻戶曉的萬靈丹，亦有「庶民的萬用箱」之美名。經研究證實，其富含花青素、維生素C、多酚及生物類黃酮等高抗氧化力物質，具調節體質、減緩感冒及流感症狀，可縮短病程，是每戶家庭必備的重要保健食品。

7、 針對上呼吸道或過敏做過臨床實驗的「益生菌」

腸道是人的第2個腦，也是免疫系統的重要防線，因人體的腸道內有7成的免疫細胞，故維持腸道健康非常重要。經許多國外研究證實，健康的腸道對人體的免疫力及整體健康有促進效果，因此最好持續補充。建議選擇有針對上呼吸道或過敏症狀做過臨床實驗的益生菌，菌株要有發酵乳桿菌(Lactobacillus Fermentum)、鼠李糖乳桿菌 (Lactobacillus rhamnosus)及副乾酪乳桿菌(Lactobacillus paracasei)等等，這些菌種皆已被反覆驗證可改善呼吸道與過敏症狀。

8、 紫錐菊

源自於北美洲常見的野外植物，含有珍貴的多醣體、菊苣酸及紫錐菊苷，被廣泛使用於日常營養補充的保健食品中。紫錐菊可對抗發炎、減少上呼吸道的重複感染與增強免疫力，也是過敏兒的重要保養品之一。

眼看疫情短期內無法看見終點，醫師陳潔雯表示，除了做好基本防疫之外，強化免疫力才是長期抗戰的最佳方式。平時飲食要均衡，適時補充保健食品為健康打底，並養成正常生活作息、良好運動習慣，如此才能增強抵抗力，降低染疫風險，甚至減少重症發生率！