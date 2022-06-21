台股終止連4黑，周二強力反彈、重回5日線，但鋼鐵雜音仍多，豐興、中鋼周一紛紛下跌盤價，鋼鐵族群周二雖上漲勝過下跌的油電燃氣類股，但漲幅敬陪末座，漲幅不達1%，其中龍頭股中鋼(2002)股價多居平盤之下，目前外資、投信持續調節，中鋼面臨3字頭保衛戰，周二盤中一度跌至31.5元，創下去年5月17日以來的一年新低價，與東和鋼鐵(2006)終場收跌約1%，表現較不振。

大陸重建以及各國基建題材，疫情後汽車生產重返軌道，旺季用鋼量可望增加，鋼市基本面緩步向好，鋼市短空長多，對鋼鐵個股長期仍有力，大成鋼(2027)獲法人維持區間操作投資建議，目標價也維持55元，周二股價也上漲近半根漲停板。周二雖然鋼鐵類指一度下滑至一年來新低點，收盤漲幅也相較其他類指弱，但中小兵集體回神上彈，鋼鐵股終結連9黑。其中中鴻(2014)上周五正式告別30元大關後，周二盤中也一度滑跤至15個月低點，隨後震盪回升。周一召開股東會的威致(2028)衝上漲停，周二舉行股東會的佳大(2033)、海光(2038)也同樣大漲逾7%。

東和鋼鐵股價持續下跌，周二翻黑再跌逾1%，近5日已跌15%。但擁抱三大法人單周買超占比高、現金殖利率高、低本益比優勢的「雙高一低」，後市漲幅仍可其。

中鋼(2002)公佈7月內銷盤價，主要鋼品價格每公噸調降新台幣1200~1500元，連2個月下跌，且價格跌幅略高於預期的1000~1200元區間。第三季鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現。短期鋼鐵價格下跌，中下游業者將有庫存跌價損失的壓力出現，法人僅維持較具競爭力的上游龍頭中鋼區間操作投資建議。

中鋼7月內銷盤價，熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料及冷軋鋼捲每公噸調降新台幣1500元，電磁鋼捲每公噸調降1200元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1200~1500元，盤價反應國際鋼價下跌趨勢，整體價格跌幅略高於預期。目前鋼價鋼鐵需求不佳使鋼價轉弱，法人認為，第三季鋼價若能適度的下跌築底，較有利於明年鋼廠的獲利表現。

美國升息導致進口廢鋼原料成本激增，國際廢鋼報價下修，豐興(2015)本周鋼筋、廢鋼價格轉跌，中止連四周持平局面，期盼調降報價來扭轉下游觀望客戶的拉貨力道，豐興也收漲近2%。

目前產業趨勢，雖然大陸各地的封控措施已逐漸放寬，但經濟活動仍沒有回到正常水準，生產成本上漲使部份鋼廠停產或減產，但並沒看到鋼價因此反彈上漲，反而鐵礦砂因需求下滑而出現回跌，鋼鐵需求復甦可能仍需時間，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

中鋼為台灣最大的高爐煉鋼廠，約66%內銷、34%外銷，中鋼亦投資在物流運輸、建設工程、工業材料等領域，但仍以鋼鐵業務為最主要營運項目。長期鋼鐵需求增加，大陸推動碳中和及鋼鐵限產、限制出口，有助於國際鋼鐵供需結構轉佳，鋼鐵價格可擺脫過去十年的弱勢局面。

中鴻隸屬於中鋼集團，主要產品為各式鋼捲，熱軋鋼捲約占營收80%、冷軋鋼捲12%、鍍鋅鋼捲5%、鋼管3%。彰化鋼管廠可生產石油用管供應油氣產業用管需求。中鴻主要產品為冷、熱軋鋼捲，隨中鋼內銷盤價開始下跌，反應鋼鐵市況短期已轉弱，預期需要一段時間整理才有助於報價重新上漲。