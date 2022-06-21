雲林縣政府打造雲東特色露營區，古坑鄉樟湖十字關遊憩區動土。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為打造山區特色露營區，規畫古坑鄉樟湖十字關遊憩區，21日由雲林縣長張麗善主持「古坑鄉樟湖十字關遊憩區重點地區工程」動土典禮，露營區與周邊設施占地約1.36公頃，預計今年底完工，未來配合樟湖生態國中小環境教育中心的啟用，打造1處與眾不同的「生態綠色營地」。

樟湖十字關遊憩區位於雲林東部風景遊憩區的核心點，豐富的樹種林相與眾多野生動物，極具發展戶外休閒潛力，雲林縣政府因此規畫「古坑鄉樟湖十字關遊憩區重點地區工程」，設置露營區讓民眾親近山林，同時為後疫情時代旅遊潮作準備。

張麗善表示，縣府為發展觀光，在山區進行一系列的整體建構，為避免破壞自然環境，開發十字關露營區前，針對預定地進行水土保持、地質勘測，並採低強度方式開發，配合生態區、體驗區、探索區以及服務中心，提供大家到戶外休閒散心的好去處。

張麗善說，疫情期間大家的壓力比較大，因此希望藉由露營接近山林，讓身心靈得到紓緩，為了滿足鄉親的需求，縣府在古坑鄉的華山、草嶺、樟湖、石壁等地區，都會有1個完整的規畫，包括交通建設與產業發展，吸引全台遊客來體驗雲林山林之美。

縣城鄉發展處處長林長造指出，此工程經費約4000萬元，全數由縣府自籌，工期約180個日曆天，年底可望完工，除了露營區建置，周邊的迴車道、停車場、入口意象等設施，也會如期完成，讓雲東除了20餘條經典步道、草嶺石壁風景區外，也有優質露營區，打造一條龍式的戶外多元休閒空間。