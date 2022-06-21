炎炎夏日，總是汗如雨下，惱人的體味也越來越重，不少人會使用止汗劑減輕異味，卻又無法發揮最大功效。對此，微笑藥師廖偉呈特別在臉書粉專分享使用止汗劑的正確時機，以及注意事項。

廖偉呈指出，止汗劑主要成分為鋁鹽與鋯鹽，利用鋁分子滲入汗腺管口，使其細胞變化膨脹而阻塞汗腺口，達到抑制排汗的效果。而止汗劑理想的使用時間是晚上睡覺前，因為睡覺時汗腺分泌少，因此毛孔水分含量較少，較能使止汗劑成分卡在汗管上。

▍使用訣竅

步驟1、清潔欲止汗部分，並擦乾或吹乾

步驟2、均勻使用止汗劑

步驟3、隔天早上，清洗噴灑部分並乾燥

▍連續使用1周以上 效果達最佳

止汗劑的效果可持續數個小時到一天，但還是要依個人的流汗狀況而定，而且止汗劑並不是立刻使用就會馬上有效，需要連續使用一段時間，讓鋁鹽濃度累積到一定程度後，效果才會愈來愈好。

建議汗多者可連續使用至滿意止汗效果，之後就可以降低使用的頻率，不過止汗劑僅能暫時抑制汗腺分泌，所以停止使用後會逐漸回復到以前的狀態。

▍止汗劑改善狐臭效果有限

狐臭是因為腋下屬於大汗腺，會分泌脂肪酸，經過細菌發酵就會產生難以忍受的異味，但是大汗腺的開口沒有在表皮，因此止汗劑對於大汗腺分泌抑制效果有限，所以狐臭建議搭配體香膏來掩蓋味道。

▍止汗劑使用注意事項

1、使用止汗劑恐產生代償性出汗，可能由其它身體部位排汗。

2、避免大面積使用，影響身體散熱，容易中署。

3、鋁鹽濃度愈高，制汗效果愈好，但刺激性也愈高。

4、止汗劑不像防曬乳，白天不需要補擦，就算補擦，效果也不佳，睡前正確的使用即可。

5、避免在刮腋毛後一個小時內使用止汗劑，因為可能造成皮膚刺激反應。