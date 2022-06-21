民進黨18日拍板提名新竹市長林智堅參選桃園市長，震驚各界，有意爭取桃園市長提名的民進黨前立委鄭寶清更喊話參選到底，而在多日未發文後，鄭寶清今（21日）也在臉書發表了完整看法。

鄭寶清今在臉書發文指出，「民主是民進黨創黨的核心價值，進步則是我們永不停歇的目標，同時也是對於所有黨員的鞭策，時刻提醒黨員同志，民主自由是台灣的方向，更是子孫的未來」。

鄭寶清強調，台灣民主前輩為民主而身陷囹圄，甚至付出生命，卻從未退縮，讓每一位台灣人民，都能夠擁有民主與參與政治的權利，而我們更應當承接意志，邁步向前，讓民主自由永遠擁抱著人民。

他指出，此次提名，沒有公平、公正、公開的民主機制，背離了民進黨的核心價值。如此做法，完全不尊重這段期間努力過的所有參選人，更無法得到桃園市民的認同。更質疑，如此2024的總統提名，是否也會密室協商指定接班人？

鄭寶清提到，近日也受到許多謾罵與誹謗，「無論是媒體的有心報導，或者網軍大舉進攻，於此呼籲停止所有無端攻擊與情緒字眼的網路霸凌，甚幸！」

最後鄭寶清表示，關於這次的結果，收到許多民主前輩與市民朋友的慰問關心，甚至打抱不平，「30年在外奔走，總能聽見你們熱情的呼喊，看見各位在社群上的加油打氣，這些都是讓我前進的動力」。

他直言儘管結果不盡人意，但自己始終仰不愧於天，俯不怍於人，堅定的為桃園的未來付出，追求市民最大的幸福，誠如鄭板橋所寫：

咬定青山不放鬆，立根原在破巖中。

千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。