台灣正逐步邁向超高齡社會，高齡衍伸的議題也日漸受到重視，由弘道老人福利基金會主辦的第二屆「銀響力新聞獎」今(21)日在台北誠品生活松菸店表演廳辦理頒獎典禮。中國時報記者林良齊以《慘！逾2萬名高齡時薪勞工 無法領取1萬元生活補貼》報導獲網路媒體類即時新聞首獎，點出疫情下的紓困竟有年齡歧視，國內高齡就業環境應改善。

本屆「銀響力新聞獎」由厚生基金會董事長詹火生擔任本屆評審團主席，評審類別包含「平面(報刊雜誌)類」、「電視及網路影音類」、「廣播及網路音頻類」、「網路媒體類」、「大專院校類」，共收到116件報名作品，入圍43件作品，今日舉辦頒獎典禮。

本屆「網路媒體類即時新聞首獎」得獎者，中國時報記者林良齊表示，感謝報社總編、主任及同事的協助與幫忙，會寫這篇是因為各部會去年針對各種對象祭出「花式紓困」，但其中紓困卻綁定社會保險，排除掉高齡者，明明「中高齡及高齡者就業促進法」用了一整章禁止年齡歧視，現在竟然又有這樣的作為？政府應妥為思考。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，在本屆的報名作品中，看見許多社會中被隱形或潛藏的議題，而且有許多媒體深入探討疫情下，長者要面對的經濟、健康甚至是社會參與等挑戰，為了不讓高齡議題淹沒於疫情中，這些報導凸顯當前迫切需要，透過多元、正向的高齡報導，探討弱勢族群的問題並提出解方，展現出媒體最具價值的影響力。

台北富邦銀行行銷長暨資深副總經理吳薏菱表示，銀響力新聞獎鼓勵媒體透過報導，喚醒大眾對高齡議題的重視，與北富銀關懷樂齡的價值觀相契合，期望未來能有更多媒體以出色的報導，讓銀響力新聞獎成為台灣銀髮議題的「普立茲獎」。