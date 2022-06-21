受疫情影響，商圈人潮銳減，位於高雄鹽埕區的福容大飯店高雄店秉持著「與在地共好」的理念，結合鄰近的鹽埕商圈與駁二、棧貳庫等29家在地特色店家，於6月份開始推出專屬優惠，只要憑享福卡會員畫面或房卡，消費就能享有阿婆仔冰、阿囉哈滷味、SKB文明鋼筆等知名店家贈送的好禮與折扣，讓房客用獨家優惠到飯店周邊吃美食及購物玩樂，希望藉此活絡整體觀光效益。住宿方面，除了推出會員APP獨享優惠價，還可再享最低88折的分級折扣，6月底前選擇特定住房專案即可以7折加購高鐵車票，7、8月暑假期間也有75折車票優惠，現在就快來高雄一起玩到翻吧！

鹽埕是高雄舊時最繁華商圈之一，充滿年代復古感的巷弄中，除了擁有許多傳統小吃，近年來也開設各種風格的特色小店，與駁二藝術特區共同成為高雄文創重地，是最能感受港都人文氣息的區域。坐落於鹽埕區的福容高雄店表示，為了讓民眾來高雄遊玩時，能更深入感受鹽埕新魅力，特別串聯吃、喝、玩、樂、購各類共29家特色店家，從6月份開始至12月31日，提供享福卡會員專屬的實質優惠折扣。福容高雄店指出，房客只要下載「福容大飯店」APP即可免費加入享福卡會員，凡向合作店家出示享福卡會員畫面或房卡，即能在住宿期間用專屬優惠暢遊鹽埕、駁二與棧貳庫。

此外，福容高雄店從即日起至9月30日也提供新入會的享福卡會員專屬禮，包含『平日房型升等券』、『迎賓禮兌換券』以及『田園咖啡廳飲品買一送一券』，當然還有會員專屬住房優惠方案，只要打開APP隨時都有意想不到的入住優惠價，額外還可享有新福級95折、銀福級9折、金福級88折的會員分級折扣。福容高雄店說，選擇「高鐵飯店聯票」指定住房專案，加購6月30日前的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享7折超值車票優惠，7月1日至8月31日的暑假期間也有75折車票優惠，等於吃、喝、玩、樂、住、行通通都有優惠！