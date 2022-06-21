南韓39歲美艷藝人李荷妮美貌與身材兼具，曾因出演電影《雞不可失》、夯劇《One the Woman 雙重人生》廣受海、內外粉絲喜愛支持，一向感情低調的她，去年11月甜蜜認愛圈外男友，隔月馬上登記結婚，之後便是公開已懷孕4個月的消息，可謂是喜事接連不斷，而就在昨(20日)更傳來卸貨好消息，母女都平安健康。

藝人李荷妮去年12月底，宣布和交往1年多的圈外男友結婚，由於老公非演藝圈人士，當時她曾表態不要推測老公身分，雙方婚宴辦得也低調，只邀請雙方家人參與小型結婚儀式，不料才又過沒多久，李荷妮就宣布肚子裡頭，已懷上4個月的小生命，大批粉絲都感到又驚又喜。

上月底，李荷妮其實頂著9個月孕肚拍畫報，不僅穿上超短迷你裙搭配運動內衣展現性感孕肚，她還曾經換上胸口至腰間鏤空的造型長裙，明明肚裡便已大腹便便，她卻絲毫不以為意，甚至跪坐在地展現優美體態；即使已懷胎9個月，依舊美麗、四肢纖細，看得令人目瞪口呆。

李荷妮經紀公司「SARAM娛樂」透露，李荷妮已於20日誕下女兒，孩子和媽媽都很健康，也很感謝外界對荷妮的祝福，目前她在醫院休息當中，而她也曾在IG公開寶寶的小名叫作「Joy」。