《邪門》由「恐怖女王」徐令姬主演。（采昌提供）

由「恐怖女王」徐令姬主演的《邪門》是一部將「家」作為主體的恐怖電影，也是韓片的罕見嘗試。故事更以韓國民眾所熟知的「五鬼宅」風水為素材，描述鬼怪從玄關、大門、客廳等方向混雜在一起，形成縫隙並在其中聚集，打造出原本該是最安全的房子，卻變成最具威脅的恐怖空間。找來姜東憲執導，是他繼2018年電影《祈禱的男子》後，暌違4年首度執導恐怖電影。

《邪門》改編自「恐怖小說大師」全建宇獲獎作品，他擅長以現實恐怖為基礎，將整個社會問題與社會意識，及韓國人民的情緒融入作品當中，讓他有「韓國史蒂芬金」美名。曾推出超過40多部恐怖小說的全建宇，不僅以該作榮獲2019年「恐怖屋」原創故事獎項肯定，更在小說籌備階段，就確定拍成電影，讓小說與電影進度同步，成為韓國影壇的創新嘗試。尤其在大部分恐怖小說都標榜日式驚悚的當下，全建宇從不同人物的視角，立體地展現出家人之間的悲劇事件，以高度投入感廣受讀者們的喜愛。

女主角找來以《煉獄島》成為忠武路演技派演員，更有「恐怖女王」之稱的徐令姬領銜主演。她將在片中飾演神經衰弱的妻子，展現出有別以往的詭異演技。而曾演出《沒有你的生日》、有「冉冉升起的演技天才」美名的童星金甫珉，則飾演徐令姬的女兒，2人將在片中展現光彩奪目的默契。此外，個性派演員金珉才飾演丈夫一角，將為劇情增添份量，讓該片將以毛骨悚然的恐怖氛圍、衝擊人心的場面調度、令人窒息的沉浸式恐懼，創新南韓恐怖電影的層次，更讓電影入選南韓釜山影展首映。

《邪門》描述一個家庭搬到寧靜又與世隔絕的新家。這棟看起來還不錯的新房，卻籠罩一些不祥的跡象。妻子（徐令姬飾演）在遷入的第一天晚上，就開始飽受噩夢折磨，並對倉庫裡傳來的怪聲感到心神不寧，不過她的丈夫（金珉才飾）卻對此無動於衷，孩子們也在父母的矛盾中變得焦慮不安。隨著這家人的噩夢愈來愈嚴重，他們開始無法分辨幻想與現實，更將面對深埋在這棟房子裡的驚駭秘密，將在7月15日農曆七月鬼門開前在台上映。