新北市2歲男童恩恩染疫身亡，外界認為是送醫流程出問題。基隆市在疫情爆發初期，也曾因消防局等不到衛生局指示，1歲半確診男童遲無法送醫，當時出勤人員得知恩恩案，認為不能再等，當機立斷送往就近醫院，後續市府也立即開會更改緊急送醫流程。

基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢表示，消防局4月19日上午10點32分接獲報案，一名1歲半確診男童已連2日發燒超過39℃、心跳每分鐘140下，立即派員前往載送，並同步通報衛生局，但出勤人員接到患者及家屬後，仍未收到衛生局通知送往哪家醫院，數十分鐘後，家屬不滿在車上枯等，開始有所怨言。

出勤人員發覺不對勁，加上得知新北恩恩案，立即回報勤指中心，要求必須趕緊送醫，消防局馬上聯絡基隆長庚醫院、衛生福利部基隆醫ㄏ院，但2間醫院皆告知無負壓 ，最後出勤人員打破原有SOP，依緊急醫療救護法，直接將男童載送最近醫院救治。

黃欽賢指出，此案件結束後，發現送醫流程必須調整，於市府防疫會議提出討論，重新擬定SOP，其中緊急送醫流程有了變革，只要消防局接到通報，先行派車至病患住處，並同步通知衛生局接洽可收治醫院，若接到患者後，衛生局仍未有指示，先立即送往最近醫院或適合的醫療院所。

此外，消防局和衛生局也達成共識，設立無線電，若有緊急患者，第一時間先在雙方成立的群組詢問，若沒有得到回應，再以無線電通知24小時值勤人員，快速處理病患需求，化被動為主動。

黃欽賢事後分析，當時確診男童要求送醫，可能只是需要看診，不一定要住院，但過程中花了許多時間確認醫院有無病房，他提及，這次疫情發展的很快，很多防疫政策無法及時修正因應，過度期間才會忙亂。