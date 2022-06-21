女星林韋君近期迷上瑜珈，她除了當演員外，還有瑜伽老師的身分，而林韋君今（21日）則在網上分享一張泡澡前的「浴照」，她的手和腳分別支撐在浴缸的兩邊，整個身體只靠核心在空中支撐，畫面相當驚人，林韋君也不忘提醒：「危險動作請勿模仿 小姐姐有練過」。

照片中，林韋君穿綁帶比基尼和黃色小褲，大方秀零贅肉身材，不過，她的手和腳分別支撐在浴缸的兩邊，整個身體只靠核心在空中支撐，儘管動作超高難度，不過林韋君的表情依舊甜美、優雅，她直呼：「泡澡前的熱身，雙子座的特立獨行跟愛搞怪～」，同時，林韋君也不忘呼籲：「危險動作請勿模仿 小姐姐有練過」，還自嘲是瑜伽人不愛好好拍照。

44歲林韋君展現出完美體態，但畫面實在太驚人，吸引女星廖家儀直呼：「好誘人」、連靜雯大讚太猛、女星許鈞鈞則說：「好危險 一不小心就落水了」，林韋君則笑說如果真的掉落，就剛好下水泡澡，她也強調自己很小心，「相信我比你們都更不想摔傷好嗎？上去有先把水擦乾，很穩的！」

有人就好奇背後的掌鏡者，對此，林韋君則表示是自拍照「腳架在洗手台上，因為是自拍鏡頭所以畫質比較差」，而網友都對林韋君辣照讚譽有加，紛紛留言：「力與美的結合，這核心可以」、「厲害的腰力」、「無論身材或姿勢都是讚啦」、「好性感，手很有力喔保持下去」、「這也太高難度了，不過身材超火辣」。