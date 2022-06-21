台北市長柯文哲年底將卸任，但「祖產」歲計賸餘卻被質疑花太多，據台北市主計處估計，僅能留下100多億給下任市長。市議員苗博雅批評，過去無論藍綠誰執政，至少都會留下250億，她批評柯高舉財政健全大旗、自豪8年不舉債，實際上只想到自己，限縮下任市長財政空間， 讓北市府落入舉債又高利息的困境。

台北市議會財建委員會下午審查主計處、財政局等單位地方總決算，主計處長鄭瑞成指出，以過去經驗來說，今年底歲計賸餘預估會留下100億以上，但按慣例會移用去編112年度預算，還會補入第二次追加減預算，因此最後會剩多少還很難說，但若無太大變動，差不多就剩100餘億。

苗博雅質疑，過去前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌無論誰執政，至少會留給下任市長250億以上歲計賸餘，但柯卻將祖產花到僅剩100多億，市府在歲入方面又沒生財有道，下任市長恐面臨財政周轉困難、現金困款不足的困境，若要做建設、蓋捷運，最後只剩下舉債一途，卻又落入通膨、高利息的窘境。 苗博雅說，她不反對北市府奉行財政健全政策，但不能只想到自己，屆時柯文哲能留下不舉債、還債美名，卻限縮下任市長財政周轉空間，使北市陷入新一波舉債高利息困境，「誰是誰非留給市民評斷」，但希望市長再次思考歲計賸餘要留多少，必須要有負責任的安排。

鄭瑞成會後受訪坦言，歲計賸餘還會用在重大工程案的物價調整費，加上中央明年將不補助台北市軍公教員工調整待遇支出，粗估就有20億的支出，多重因素之下，今年度結算的歲計賸餘並不樂觀，不過他強調，柯文哲任內堅持不舉債、用祖產去蓋社宅、市場改建等公共建設，相關政績市民自有評判，且每任市府財政規畫方針各有風格，好壞大家見仁見智，沒有對錯。

另外，市議員後漢廷則關心升息後對北市財政有何影響，財政局長陳家蓁說，本次美國升息3碼、台灣央行升息半碼，目前市府的非自償債務是898億，其中去年發行公債300億，將利率鎖住，另外598億則透過借款方式進行，今年央行已升息兩次，金融市場預期短期內將持續升息，目前無法得知升息將持續多久，因此暫不發行公債辦理舉新還舊，將持續檢視金融市場狀況評估資金籌措方式。

陳家蓁補充表示，台北市近兩年自籌財源達1150億以上，自籌比例63％以上，和其他五都相比，首都財政相對穩健，加上每年都有新建房屋，定期評定稅基，房地稅收穩定；另外近幾年市府招商績效不錯，吸引民間資金投入，如信義區公所現址設定地上權案可收取權利金159億元，2020年已部分進帳，2023至2026年每年將陸續進帳30億元以上，作為未來建設財源。