隨著全台疫情逐漸趨緩，解封起手式從恆春半島開始，屏東縣政府舉辦2022南國生活節，於6月25日、26日及7月2日、3日，將連續2周於恆春大灣遊憩區盛大舉辦，時間從下午2點至晚間9點，活動免費進場，一同來享受「屏東，總是多一度」的後疫情生活。

屏縣府交旅處長黃國維表示，南國生活節將許多精采表演，包含內斂溫柔的獨立樂團甜約翰、獨立音樂人王彙筑、貼近人心的雙人組合好樂團以及南西肯恩、溫室雜草、守夜人等眾多獨立樂團及歌手，從下午至傍晚接力演出。

黃國維還說，綿延的山峰、浪花輕拍，山海相伴是南國最美的風景，一年一度屬於南方的生活節，今年廣納許多在地商家，除了風格餐飲外，活動集結各地職人手作品牌，器皿、皮革、織品、香氛、插畫等小物應有盡有，包含譚阿家畫畫、老木魚、NALIO、greensouls、日日土等質感選物，只要踏上南國旅程，逛上整天不是問題。

此外，今年主視覺特別邀請人氣插畫家「WHOSMiNG」操刀設計，以簡單的線條勾勒生動人物，溫暖的色彩搭配歡樂動作，整體呈現出南國的輕鬆愉悅感，此次也推出一系列周邊商品，想購買的民眾可以上南國生活節官網預購，活動期間也可以直接到現場購買，數量有限，售完為止。

屏東縣政府提醒大家，活動全程均要配戴口罩，並遵守現行防疫措施，詳細內容請洽活動網站https：／／hengchun-lifestyle-festival.com／2022。