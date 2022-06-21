據中國生態環境部6月21日消息，為加快推進全球生物多樣性進程，綜合考慮國內外疫情防控形勢，經中國政府、聯合國《生物多樣性公約》祕書處、加拿大政府協商，聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）主席團決定，COP15第二階段會議將於2022年12月5-17日在《生物多樣性公約》秘書處所在地加拿大蒙特利爾舉行。中國將繼續作為COP15主席國，領導大會實質性和政治性事務。COP15主題和會標等大會主要元素保持不變。

據指出，COP15第一階段會議已於2021年10月11-14日在雲南昆明以線上線下方式成功舉行，期間召開了《生物多樣性公約》締約方大會歷史上首次領導人峰會，中國國家主席習近平發表了重要講話並宣布中國率先出資15億元人民幣，設立昆明生物多樣性基金等東道國舉措，會議通過了《昆明宣言》，COP15第一階段會議及其成果為全球保護生物多樣性進程和各方達成「2020年後全球生物多樣性架構」注入強大政治推動力。國際社會對中國政府展示的領導力、推動全球生物多樣性進程、舉辦COP15第一階段會議以及籌備第二階段會議所付出的努力和貢獻表示高度讚賞。

中國政府高度重視生物多樣性保護，將繼續發揮COP15主席國作用，與各方一道共同推動各締約方達成兼具雄心和務實平衡的「2020年後全球生物多樣性框架」，為推動全球生物多樣性進程，構建地球生命共同體做出貢獻。