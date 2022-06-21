知名音樂團體在夏至藝術節活動記者會表演精采。（廖素慧攝）

嘉義市文化局音樂廳整修後，視聽效果升級。（嘉義市文化局提供／廖素慧嘉市傳真）

2022夏至藝術節自7月2日至9月4日有60場表演，在雲嘉嘉南4縣市演出，21日夏至日4縣市代表共同揭開序幕，嘉義市長黃敏惠表示，7月2、3日開幕有4縣市的音樂團體在嘉義市文化局文化廣場串演，歡迎來嘉一次看過癮。

黃敏惠表示，4縣市合作推出60場次的展演來療癒大家防疫的辛苦，7月2、3日開幕系列活動4縣市在嘉義市文化局文化廣場輪番演出，「嘉義市管樂團」表演陳澄波音樂劇、雲林縣「太日樂集」展現傳統創新的打擊樂、嘉義縣「嬉班子非洲鼓舞劇團」融合閩南語及非洲音樂元素表演、台南市「台南樂集」帶來烏山頭珊瑚潭寫意的國樂演出。

文化部藝術發展司長梁晋誌表示，「夏至藝術節」由4縣市合作推動區域藝文，已有7年了，是文化部推動縣市藝文合作的成功典範，文化部會繼續支持續區域性的藝術節慶活動。

嘉義市文化局表示，雲林縣、嘉義市、嘉義縣及台南市新營4個文化中心串聯，舉辦「夏至藝術節」活動，促進各縣市藝文資源整合交流，擴大藝文動能及民眾的參與，每年嘉義市的展演約有2萬人次參加，去年因應疫情三級警戒未辦。

嘉義市文化局表示，該局以中央補助及市府自籌配合款共約5000萬元經費，分3年陸續整修市立音樂廳的觀眾席座椅、表演台音響及燈光升級更適合舞蹈戲劇表演使用、改善音場等設備，此次夏至藝術節在音樂廳展演如「如婷舞蹈團」的表演，將會更生動精采。

黃敏惠市長、梁晋誌司長、台南市政府文化局黃宏文專門委員、雲林縣政府文化觀光處副處長蘇建蒼、嘉義縣文化觀光局藝文推廣科長張世杰一起為夏至藝術節揭開序幕。