臺慶科(3357)股東會通過每股配息7元，並完成董事改選，董事會選舉謝明諺續任董事長。

西北臺慶科今天召開股東會，儘管110年仍受疫情的影響，產業關注逐漸轉向科技創新應用，如：高速連網、高速運算、5G、物聯網及未來車等，雖然全年終端客戶受IC晶片缺料，以及供應鏈長短料效應狀況不斷，影響電子產品出貨，但臺慶科把握各應用領域需求提升，四大核心產品：「積層晶片電感與磁珠」、「繞線電感」、「一體成型式功率電感」、「共模濾波器及網路變壓器」等產品線不同程度的產能擴充因應，加上部分新產品如：「分離式網路變壓器」、「車規一體成型功率電感」等歷經數季在客戶端布局成果發酵，推升臺慶科110年合併營收達61.65億元，年成長37.7%，營業毛利達21.35億元，年成長46.3%，合併毛利率為34.64%，年增2.05個百分點，營業淨利為13.3億元，年增49.5%，營業淨利率為21.58%，年增1.72個百分點，稅後盈餘達11.97億元，年成長62.9%，每股盈餘為12.08元。

就各產品來看，晶片類產品占110年營收比重17.06%，線圈類產品占營收比重為63.86%，網路變壓器類產品占營收比重18.54%；其他產品類則為0.54%。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為西北投資公司代表人謝明諺、恒洋投資公司代表人謝游玉香、第一商業銀行受託保管西普爾控股(新)私營有限公司投資專戶代表人CHEN CHIN SHENG、林鑑榮、洪至正及黃桂洸；新任獨立董事為李宥村、沈仰斌及姜宜君；董事會亦選舉謝明諺續任董事長。

臺慶科亦決議除息交易日為7月7日，最後過戶日為7月9日，停止過戶期間為7月10日到7月14，除息基準日為7月14日。