隨著新冠疫情漸漸降溫，日本航空(JAL)21日表示，計畫在這一兩年內，將淘汰較老舊的機型，數量約在50架左右。

據悉，日航可能採用波音787以及空中巴士A321neo，分別取代現有的767機隊，以及A220等部分短距離航線飛機。日航表示，自己的787機隊已經蠻大的，但不知道A321用來飛亞洲線如何。因此，還沒有正式決定。

根據日航官網資料，目前有31架767飛機，18架Embraer(巴西航空工業)E-170以及14架E-190。日航已在5月份將內需市場的載客量，恢復跟疫前一模一樣。但是，市場需求量卻只有2019年的85%至95%左右。

至於國際航班方面，由於中國大陸、韓國以及台灣，基本上還是沒有完全開放，加上日本又限制每日可以入境人數，因此，載客量只有疫前約65%。對競爭對手全日空(ANA)來說，日本內需市場規模則是回到疫前的80%。