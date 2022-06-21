楠梓區鳳楠興西路口科技執法。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市目前有9處易肇事路口設置科技執法設備，用來取締交通違規，有效減少交通事故。為擴大防制效果，高雄市警察局分別於楠梓區鳳楠路、興西路口建置「路口科技執法」設備，及小港區高鳳路段，該路段為高松路至孔鳳路、孔宅新路之間，建置「限制車種違規駛入科技執法」設備，21日至28日為宣導期，29日起正式執法取締。

楠梓區鳳楠路、興西路口是本市易肇事路口之一，常有違規車輛不遵守交通規則，造成許多用路人困擾及危害，為防制車禍發生建置「路口科技執法」設備，除監測紅燈越線、紅燈左右轉等闖紅燈違規外，對於汽車行駛機車專用道及未依標誌標線行駛等車輛，均能有效監測並舉發。

小港區高鳳路沿線為住商混合區，又為鄰近他轄之重要聯外道路，通勤時段多為聯結、砂石等大車與汽機車混雜並行，交通狀況險象環生，配合高雄市政府公告管制措施，建置「限制車種違規駛入科技執法」設備，管制聯結車及砂石車週一至週五7至9時、17至19時禁止行駛該路段，以維護用路人之行車安全。此設備也是高雄市新創針對聯結車、砂石車等大車的違規取締。

究竟科技執法成效如何？高雄先前架設科技執法設備於於易肇事路段，如左營區博愛路、新莊路口；鳳山區鳳頂路、過埤路口；前鎮區中華路、復興路口；小港區沿海路、世全路口，以及大寮區188市道、鳳林二路口等九處路段。數據指出，今年1至5月車禍數148件，與未設置前179件相比較，減少31件，車禍事故發生率下降近20％。

高市警局交通大隊表示，建置科技執法設備主要目的在於減少交通事故發生，並呼籲用路人能遵守各項交通規則，避免貪圖一時方便，而造成自己或他人傷害，共同維護行車秩序與安全。