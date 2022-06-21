我國引進大量外籍移工，據統計至2021年底人數達67萬人，中華郵政公司為營造友善服務環境，即日起在全國逾3190台郵政自動櫃員機（ATM）新增日文、印尼文、越南文及泰文等4國語言，提供存款、提款、轉帳、繳費及餘額查詢等常用服務，支援多國語言操作介面。

中華郵政表示，自1989年起，我國開始陸續引進外籍移工，根據勞動部統計資料，截至2021年底外籍移工人數達67萬人，其中印尼籍23.7萬人（約占35％）、越南籍23.4萬人（約占35％）、泰國籍5.7萬人（約占8.5％）。另依據內政部移民署統計，日本籍在台居留人數亦超過1.5萬人。

ATM新增外國語言，滿足不同使用者的需求，郵政ATM操作介面有中文、英文、日文、印尼文、越南文及泰文等語系，可支援逾80％以上在台外籍人士的母語，讓多數在台居留的外籍人士使用金融服務更為便利。

中華郵政強調，持續以客戶體驗為核心，打造多元有感的全方位金融環境，將郵政服務融入民眾日常，邁向普惠金融生活。