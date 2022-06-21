GU男裝可機洗西裝外套，特價990元。（GU提供）

H＆M荷葉邊洋裝，原價799元，特價350元。（H＆M提供）

GAP「厚磅密織系列」短袖T恤，特價699元。（GAP提供）

一轉眼6月邁入尾聲，快時尚品牌以年中慶、春夏折扣玩噱頭，吸引想換新衣卻捨不得掏腰包的民眾下手，不管是實穿基本款還是富夏季風情的百搭品都祭出促銷，最低下殺5折起。業者每年固定時段藉大型折扣活動累積聲量，儘管對銷售成績保密到家，不過划算價總能成功攻進消費者內心，順勢拉抬買氣。

由於去年同期正逢三級警戒，ZARA僅有網路折扣活動，今年看好百貨人流回溫、門市來客數上升，於近期在網路及實體門市同推「春夏折扣季」，單品平均有6折起優惠，好比滑冰針織洋裝，細肩帶搭削肩設計輔以亮眼淺黃，滿足視覺與穿著雙重清涼感，原價1190元，特價690元。男款亞麻棉質針織POLO衫，售價從1290元降到890元。

H＆M觀察每回折扣出清總能帶動買氣，今夏再推狂歡優惠，22日在14家門市放送夏季折扣，多款男女裝、童裝都可用百元價購入，全面低至5折起，舉凡男款貼身精織Polo衫只要300元，售價直接砍半；女性連身洋裝原價799元，特價350元。

GU實體及線上購物人流同樣明顯較去年提升，因此搶搭618購物節，即起至23日涼夏必備單品最高折500元，男女西裝外套從1490元下殺至990元；另活動期間在網路商店下單，不限金額選擇實體店舖取貨，憑發票即贈抗菌消臭噴霧。GAP 23日起至7月13日推夏季特賣，成人T恤299元起，「厚磅密織系列」短袖T恤結合高磅數質感與亮眼配色，特價699元，現省2張百鈔。