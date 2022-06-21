副總統賴清德今天下午到台南神學院，以「疫後新秩序的台灣」為主題演講，他說，這場疫情對全世界影響深遠，至昨天為止，全世界有5.3億人染疫、630萬人失去寶貴性命，但台灣也在疫情中展現經濟實力，後疫情時代面臨全球產業鏈重組，台灣要落實加入區域經濟。

賴清德說，疫情造成產業鏈重組，加上中美貿易衝突、地緣政治變化，民主國家都希望有一個穩定產業鏈，台灣不能被排除在外，要跟美國繼續TIFA談判，跟美國簽訂雙邊貿易協定。另，因應很多台商回台，也要積極參加CPTPP，才不會被排除產業鏈之外，未來洽談國際貿易也能避免事倍功半。

他說，最近美國倡議印太經濟戰略，第一輪雖然沒有台灣，大家也很失望，但有其政治因素考量，儘管如此，但也看出美國重視台灣，美國另開一扇門，啟動「台美21世紀貿易倡議」。他說，台灣歷經過去幾十年打拚累積好的成果，後疫情時代，要站穩立場，落實區域經濟。

此外，他也提到，全球地緣政治變化，台灣戰略地位愈來愈受重視。蔡英文連任當選後針對兩岸曾提及「和平對等、民主對話」，重申台灣捍衛主權立場不變，但也不會走對抗老路。他說，台灣追求民主的心不變，特別是烏俄戰爭發生以來，台灣除了武裝自己，也須有清楚明確兩岸政策，讓人民了解。

他說，經過這波疫情，國際認同台灣是世界的一股新的良善力量，去年台灣雖忙於防疫，生產口罩給國人同時，也同時提供口罩幫助80個國家，另還有呼吸器、隔離衣等防疫物資，台灣向國際展現我們有能力能夠幫忙他國。

此外，台灣在全球產業鏈扮演關鍵角色，也充份展現在這次疫情上。他說，國際社會原本認為台灣緊鄰大陸，疫情恐會很嚴重，但全世界都很意外發現，台灣公共衛生、醫療水準之高，全民很團結聽中央及地方政府指揮，而且也很訝異台灣工業及創新研發因應情勢的能力之好，穩住疫情及經濟。