過去一年多以來，美國房市的需求飆升、房價飛漲且房地產銷售不斷升溫，但現在似乎開始出現降溫的跡象。

房地產仲介公司Redfin副首席經濟學家Taylor Marr表示，房市並沒有崩盤，只是從無以為繼的高點跌落而「感到不適」。

今年以來，美國的抵押貸款利率已經上升逾2.5個百分點。買房的融資成本增加，改變了許多潛在買家的計畫。數據顯示，與去年同期相比，近幾個月來美國的房屋銷售正持續下滑。

根據房利美（Fannie Mae）所做的購屋者信心調查，約79%的受訪者表示現在是買房的壞時機，這個比例創下了新高記錄。

Marr表示，雖然許多賣家降價求售，但由於新屋的抵押貸款利率遠高於他們目前的房貸利率，因此將有更多屋主可能決定按兵不動。

雖然以歷史標準來看，現在美國房市仍然非常強勁，但有5個信號顯示這個趨勢正在轉變。

1.待售房屋庫存增加。

Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale表示，由於住房供不應求，在這場大流行病帶動的房市榮景期間，待售房屋的庫存一直都在減少。但根據Realtor.com統計，今年5月房屋庫存開始轉向另一個的方向，數據顯示最近一周的活躍庫存名單較去年同期增加了13%。

2.降價情況變多。

根據Realtor.com調查，今年5月有10.5%的待售房屋調降價格，這個比例遠高於2021年5月的6.2%。但這並不代表有「清倉大拍賣」的情況發生。Realtor.com首席經濟學家Danielle Hale表示，雖然現在降價的房屋比例增加，但仍遠低於2017年至2020年同期的數據，這表示美國房市的競爭力不如去年，但仍然相當具競爭力。

3.房地產公司裁員。

房地產仲介公司Redfin近日宣布裁員約8%，其同業Compass也宣布裁員10%。Redfin執行長Glenn Kelman表示，5月份對Redfin房屋仲介服務的需求較預期減少17%。Compass則表示裁員是因為「出現經濟成長放緩的明顯信號」。

4.抵押貸款申請數下滑。

抵押貸款利率急升，潛在買家的貸款申請也隨之減少。根據抵押貸款銀行家協會（Mortgage Bankers Association）統計，在截至6月10日當周，購屋抵押貸款申請指數較去年同期下滑16%。

該協會經濟和產業預測部門協理副總裁Joel Kan表示，與去年同期相比，購屋抵押貸款申請數減少，主要因庫存持續短缺和負擔能力方面的挑戰導致需求降溫，同時又遇上抵押貸款利率迅速拉升。

5.看屋買房的人減少。

美國房價已經這麼高，而抵押貸款利率還在攀升，現在看屋買房的人似乎越來越少。根據Redfin一項評估購屋者需求的指標，在截至6月12日當周，買房者需求較去年同期下滑14%，為連續第9周下滑。Redfin在舊金山灣區的房仲表示，今年2月時，購房者的需求還非常強勁，但抵押貸款利率幾乎是從3%馬上飆升至近6%，已經嚇跑了很多人。