台中綠空廊道潭子段，近期出現外來種植物銀膠菊！市議員周永鴻21日指出，潭子合作街至潭子車站沿線近百公尺範圍特別茂密，因其繁殖力強且花粉易造成過敏反應，對生態環境、居民健康都構成威脅，相關單位應儘速清除。建設局強調，已發函至台鐵局要求盡速清除銀膠菊。

民眾指出，市府利用鐵路高架橋下空間打造「綠空廊道」，北起豐原南至烏日，全長約21.7公里，提供民眾騎車、散步、休憩的好去處。近期卻發現潭子車站鄰近廊道段，「國際毒草」銀膠菊密佈，不論對生態環境或居民健康構成隱匿的危機，權責單位豈能坐視不管。

周永鴻表示，原來路邊的小花不是少女最愛的滿天星，而是「銀膠菊」，又被視為「國際毒草」，葉片時常被誤以為端午節應景的「艾草」，但不一樣的是，銀膠菊是淡綠色、沒有香味；艾草葉背則是灰白色，且帶有香味。

周永鴻說，外來植物銀膠菊繁殖力強，外觀似滿天星，但花粉有毒，長時間接觸高濃度花粉可能造成皮膚發炎紅腫、過敏性鼻炎、支氣管炎等；白色的小花開好開滿，民眾路過看到千萬別亂摘，特別是小朋友摘來玩很有可能因此過敏。建設局等單位，應儘速清查銀膠菊生長範圍並清除。

建設局山線工程隊強調，銀膠菊發現位置在台鐵高架橋滴水線下，沿線屬於鐵路局維管範疇，市府已發函至台鐵局，建請該局盡速派員清除銀膠菊；市府建設局也責成維護廠商於市府管轄範圍內，務必加強注意是否有銀膠菊現蹤，只要發現就儘速派員展開清除。