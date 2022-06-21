板橋大遠百遠百55周年，美膳雅完美萃取自動手沖咖啡機＋18段錐形電動磨豆機，特價5500元。（遠百提供）

板橋大遠百遠百55周年LONGCHAMP Brioche Eponge鍊帶錢包，1萬5500元。（遠百提供）

遠東百貨成立邁入第55周年，其中板橋大遠百歡慶推出遠百55周年檔期，推出百貨服飾、名品當日累計滿5500元送550元，再獨家加送100元指定主題餐廳券；保健器材當日單筆5000元送500元；大家電當日單筆滿1萬元送1000元；指定主題餐廳當日單筆2000元送200元。

而信用卡來店刷卡同樣送好禮，6月23日至7月4日，持9大銀行信用卡全館當日單筆分6期，刷5500元送200元、6月23日至6月27日持11大銀行信用卡，國際精名品當日單筆分6期刷1萬元送500元。

而6月23日至8月9日期間，遠百App會員於板橋大遠百全館當日消費滿550元，即有機會抽中遠百商品券5萬元、1萬元、HG點數500點。另憑全館不限金額消費發票，還可參加喜逢55三重送活動，第一重：當日發票末2碼數字為55者，贈乙組抽獎序號、第二重：遠百App會員卡號末2碼為55者，加贈乙組抽獎序號、第三重：身份證字號有兩個5者，加贈乙組抽獎序號，將有機會抽中HG點數550點。

板橋大遠百表示，經歷上半年疫情影響，截至目前全館業績小幅成長，其中精品成長動能強，業績成長17%，加上今年度開幕的LEGO、MLB KOREA，及下半年多家品牌的改裝計畫，加上新櫃BLVCK，有望再挹注業績；化妝品則以香氛為主力，多家品牌香氛成長20%以上；服飾部分受惠多家品牌及快閃櫃，有維持10%成長率，加上今年引進的oneboy，銷售力度強，增添不少業績。