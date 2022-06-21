文字的正確讀音有時可能跟民眾的印象差了十萬八千里，近來有位民眾就發現，目前課本上教導的讀音竟然跟自己從小到大學的完全不同，消息曝光後也引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，分享孩童課本中的生字成語，沒想到成語「比比皆是」的讀音竟是「ㄅㄧˋ」而非「ㄅㄧˇ」，讓原PO不禁驚呼「原來我從小到大都唸錯了不是三聲」。

國小課本說明「比比皆是」的正確讀音與字義。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

對此，許多網友紛紛回應「現在很多發音都不一樣了」、「搞不懂為什麼現在破音字搞得比以前還複雜？」、「真假？我都說ㄅㄧv，是世界變了？還是我從小就讀錯」、「像牛仔褲也要叫牛ㄗˇ褲，你乾脆說F4的仔仔是ㄗˇㄗˇ好了」，但也有民眾認為「不是早就是四聲嗎」、「不是一直都是ㄅㄧˋㄅㄧˋ皆是嗎？」

事實上，目前教育部公布的「比比皆是」是「ㄅ一ˋ」音，從1999年的一字多音審訂表就已定案，為到處都是的意思，背景源自《戰國策．秦策一》中，戰國時代的策士張儀遊說秦惠王，提到人民為國義勇赴死的「斷死於前者比是也」，也作「比比皆然」、「比肩皆是」；「ㄅㄧˇ」音則是用在比較、對比、比方等意思。