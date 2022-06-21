台東縣蘭嶼國小今年僅有1名畢業生，創下開校以來的最低畢業人數。蘭嶼國小校長夏曼‧威廉斯為表尊重，穿上達悟（雅美）族傳統服飾，唸完畢業生在校表現後，頒發畢業證書祝福孩子。

蘭嶼國小16日舉辦第64屆畢業典禮，夏曼‧威廉斯念完「在本校修業期滿，成績及格，准予畢業」，頒發畢業證書給今年唯一的畢業生。

校方表示，因為疫情影響，典禮不邀請貴賓參與，而現場除了師生輪流上台發表祝福感言，曾經任教過畢業生的老師，也錄製祝福影像。

夏曼‧威廉斯說，無論有多少畢業生，重要的是學校應給予畢業生難忘的祝福，在重大的慶典他當然要穿著傳統服飾。

蘭嶼國小早期學生逾100多名，但近年受少子化衝擊，現在學生僅剩30人。但校方強調，學生從3年級開始，因為同學轉校只剩下1位，但教職員還是盡力施教一路到畢業，讓他在受教期間並不孤單。

蘭嶼國小今年只有1名畢業生，成為創校來首例，也是全島包括蘭嶼、椰油、東清及朗島等4所小學首次只有1名畢業生，少子化問題嚴重。