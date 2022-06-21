有設計界奧斯卡獎之稱的「德國紅點設計獎」，本月20日公布2022年得獎名單，全台唯一天井設計的新竹市大坪頂納骨塔「永恆之丘」，從全球50個國家、近萬件作品中突圍獲獎，相當難得。

市府民政處表示，紅點設計獎與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎併稱為世界3大設計獎。紅點設計獎是德國設計協會於1955年創立，被定義為「好設計品質」的認證標章，每年吸引超過50個國家，上萬件作品報名角逐，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出，得獎人更可參加頒獎典禮，「永恆之丘」從全球近萬個參賽作品中突圍，實屬不易。

市長林智堅指出，過去納骨塔給人距離感、恐懼感，盼透過建築師與設計者的巧思，讓納骨塔成為親近的空間，不再是鄰避設施，傳遞出生命永恆的意義，提供逝者優質的長眠環境時，生者也能利用美好空間思念親友。

永恆之丘透過設計力導入翻轉公共設施，用美感美學超脫生死離別的憂傷，奪下建築設計獎項，凸顯市府一直在城市美學與創意上的用心與努力。

市府表示，永恆之丘是以無梁柱的設計工法搭配天井，讓整體空間更為通透與開放，藉由無死角的空間安排，驅散人們的恐懼，打造開放、光線流動的空間，讓人們以樂觀的態度看待死亡與失去，不再著眼於落失，而是想念著與逝者所曾經擁有的珍貴回憶。

民政處長張力可說，能夠獲獎是對建築師與市府團隊用心的肯定，各公墓在遷葬工作的同時，新竹市納骨塔既存塔位不足的問題也浮現，興建新的納骨塔成為首務，雖時間緊迫，仍將設計力與美學融入人的一生走到最後所需的納骨塔，打破既定冰冷的印象，讓生者步入永恆之丘時感受到永恆的意義，緬懷故人。