紡拓會開發TPEE低熔點熱熔膠膜綠色貼合材料，技術通過經濟部技術處計畫評選，自多件創新技術中脫穎而出，入選2022年「台灣創新技術博覽會」。

此項技術具創新與前瞻性，是國內外首創低熔點聚酯熱熔膠材料，能與聚酯紡織品達到「同質易回收」，能夠淨零碳排，降低環境負擔。這項綠色貼合材料，剝離強度達到每公分高於1,500公克，強度高於一般市售的貼合膠材近三倍。此綠色環保材料，優於傳統熱熔膠材，具有安全無毒，且不水解、不黃化的特性。紡拓會這項技術已經獲得多項國內外發明專利。

在產業效益性上，此材料為業界解決了聚酯異質貼合紡織品不利回收的瓶頸。本項技術也通過歐盟RoHS、REACH檢測等的安全規範。技術成功整合 紡織產業上中下游業者，建構國內TPEE綠色紡織品無縫貼合產業鏈。紡拓會開發的聚酯同質易回用-TPEE低熔點熱熔膠膜綠色貼合材料技術，將為台灣紡織成衣產業部署建構關鍵性戰力。

趨勢發展而言，永續及循環紡織的關鍵行動新模式將引入強制生態設計要求；歐盟執委會將制定具有約束力的特定產品生態設計要求，以提高紡織品在耐久性、可重複使用性、可修復性、纖維對纖維的可回收性和強制回收纖維含量方面的性能，儘量減少使用、並追蹤相關物質的存在，減少對氣候和環境的不利影響。聚酯織物運用熱熔膠黏著貼合產品範圍廣，除防水功能衣、運動服、內衣、戶外防水產品等，都需要熱熔膠膜的黏合。

聚酯紡織成衣是消費市場最大宗品項，與聚酯布料異材質的膠黏貼合，易有溶劑殘留，且廢棄後無法回收，造成環境污染。為解決異材質貼合紡織品不易回收再利用的問題，紡拓會首創TPEE低熔點彈性聚酯熱熔膠膜，Mono-material的綠色貼合材料，與成衣服飾布料同材質易回收，不易水解、不黃化、耐候性佳，提升循環回用的價值，突破紡織品無縫貼合發展的瓶頸，接軌國際品牌環保永續的倡議訴求。