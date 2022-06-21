國民黨基隆市長參選人謝國樑今日至基隆特教學校，贈送500支唾液快篩試劑，他表示，未來將與企業界共同推動「特教大學」理念，幫助特教畢業生延續學習及邁入職場。

謝國樑指出，特殊弱勢群體的健康狀況最容易被忽視，得知特教生不便使用鼻腔型快篩時，立即捐贈500支唾液快篩試劑，並與現場十多位特教生家長深度交談、傾聽訴求。

基隆特教學校前家長會長李正文表示，基隆只有伊甸基金會，但缺乏教養院等機構，因此很多家長僅能將孩子外送至宜蘭、桃園等地，他認為，目前的教育跟就業沒有銜接好，政府只提供資訊卻未幫助媒合，孩子畢業後只能靠自己。

謝國樑說，在聽取眾多特教家長的需求後，希望能幫助教養機構在基隆各區找到合適的場地，為了幫助更多特教生順利就業，他提出在「小作手庇護工坊」概念上，重新賦予「特教大學」定義，如同高中生畢業後的下一個階段是「大學」。

謝國樑承諾，近期將以「小愛爸爸公益平台」發起人的角色，極力促成企業方與「特教大學」的媒合，鼓勵企業認購「特教大學」的商品，或是幫助企業客制化禮品，不僅落實企業社會責任，也能幫助特教大學永續經營。