從網拍模特起家的人氣網紅薛妞妞有「網拍女神」之稱，她在2018年推出個人服飾品牌，成功轉型後的她努力拼事業，結婚十年與丈夫努力造人，卻都沒有動靜，直到2021年才靠試管懷上雙胞胎，身為2寶媽的她時常會在社群平台分享自己與孩子的生活日常，近日她和好友出遊，好身材令人驚訝。

人氣網紅薛妞妞日前在Instagram限時動態發文，她和好友去宜蘭龜山島牛奶海打卡，租了一艘遊艇去渡假，薛妞妞穿著性感泳衣，藍色深V剪裁的泳衣讓她露出渾圓美胸，當時人正好站在光影處，陽光照射在她的胸口，搭配她充滿自信的表情，畫面相當漂亮。薛妞妞透露龜山島就像馬爾地夫，上次她去馬爾地夫也是穿這件泳衣，這張照片是今日最美的一張。

她事後PO出多張美照，還特意解釋自己坐在網子上，拍起來那個網子就是變形的，不是修圖修歪，出遊時更大讚即使在龜山島，也有出國的感覺，換個相機色調就像變成在地中海，她一連換了好多套衣服，其中一套粉色紗裙因海風太大差點走光。事後薛妞妞表示：「有漂亮的船美麗的海，好像怎麼拍都好看，這趟曬到爆，卻沒什麼曬傷痕跡，剛剛好只是補色而已」。

網拍女神薛妞妞日前曬出旅遊照。（圖／截取自kerina_hsueh Instagram）

薛妞妞坦承過去備孕花費很長一段時間，「我開始認真運動，其實是聽從了婦產科醫師給的建議，是為了想要懷孕！我本來真的懶得去運動，但醫生建議我做促進心肺功能的有氧運動，會讓我的身體代謝變比較好！」