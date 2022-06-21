台塑四寶除息大戲由台塑化（6505）今（21）日率先登場，每股配發3.8元現金，除息參考價90.7元。伴隨煉油價差衝高創歷史新高，法人推估，第二季稅前盈餘可望衝破200億元，搭配台股大漲氣勢帶動，股價穩步走高，最高衝上93.9元，漲幅3.53％。

俄烏戰爭催化國際油價高檔延續，全年每桶價格有望穩在百美元之上，第二季更因時序邁入歐美夏季用油價旺季，汽、柴油煉油利差處於歷史高檔，92無鉛汽油與杜邦原油價差擴大至33.2美元，柴油價差亦擴大至42～43美元。

台塑化4月油品日煉量36萬桶，5月提高至48萬桶，6月進一步拉升至50.9萬桶，平均產能利用率約94％；輕油裂解廠下游需求疲弱，無法轉嫁高價乙烯、丙烯成本，石化部門平均產能利用率降至80％。

台塑化指出，柴油供應國俄羅斯往歐洲出口減少，且5月中國出口保持在50萬噸以下，遠低於歷年同期150萬噸/月，加上全球柴油庫存維持5年同期新低，使歐洲持續進口亞洲柴油每月190萬噸來補足缺口，非洲、東南亞需求強勁亦同步增加進口柴油，使亞洲柴油去化快速，帶動新加坡柴油價差保持歷史新高。

新加坡汽油價差也持續上漲，因美國駕車旺季開始，國內汽油需求逐漸增加，但汽油庫存亦減少至5年同期新低，部分亞洲汽油轉往美國出口，加上近期日本、韓國旅行需求增加，東北亞減少汽油出口，同時印尼需求強勁，汽油進口增加至歷史新高1,400萬桶/月，使亞洲汽油供需基本面吃緊，支撐汽油價差持續上漲。