大鑫公司以陸製黑心快篩混充美國「Flowflex富樂」快篩，食藥署長吳秀梅昨（20）日出面澄清富樂快篩試劑風波問題，她以美國FDA官網公開的外盒為圖卡，表示大鑫取得核准後，食藥署發函文件中，所列的製造廠商與地址都是美國，是廠商後續用不一樣的產品混充。「宅神」朱學恒揪出吳秀梅刻意隱瞞的重要細節，痛批：「公然說謊，是沒有王法了嗎？」

媒體人黃揚明也在臉書貼出美國FDA公布的富樂快篩外盒圖片，戳破吳秀梅公布的圖卡，刻意截去了寫有「Made in China」(中國製造)的右側標。（取自黃揚明臉書）

朱學恒今(21日)在臉書表示，「食藥署長吳秀梅好棒棒，在防疫記者會上公然說謊，是沒有王法了嗎？是不是真的以為一個長方體少給一面就可以騙過去？是不是數學不好？把長方體當成五面體？」

朱學恒揪出細節，「原來吳秀梅圖卡刻意不放第六面，也就是寫上最重要的『Made in China』右側標籤那一面，硬是裁掉這關鍵的第六面，這也太此地無銀三百兩了吧」。

朱學恒最後也提及，食藥署以「藥求安全有效，食在安心健康」為使命，並以「全民信賴的食藥安全守護者，創造食品藥物安全消費環境」為願景，但如今「食藥安全從『守護者』變成了『加害者』嗎？」

此篇文章一發出，引起許多網友迴響，紛紛留言表示「上行下效！騙多了騙久了，習慣就成自然了！反正台灣多數人已經對政客官員說謊習以為常了」、「我差點以為老眼昏花，還是書讀得不夠...原來我智商太在線了」、「比扯鈴還扯的事，一件件曝光」。