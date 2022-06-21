桃園市農業局公告以每公斤5元收購小花蔓澤蘭。（桃園市政府農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

小花蔓澤蘭為外來植物，有著「綠癌」之稱，桃園市今年公布以每公斤5元收購，將收購數量訂在2000公斤，鼓勵民眾踴躍共同清除小花蔓澤蘭。農業局指出，小花蔓澤蘭開花期在9月份，開花顏色呈白色至淺綠，此時民眾較易辨認，為此市府提前作業公告，讓民眾有更寬裕的時間清除。

小花蔓澤蘭繁殖能力強、可無性生殖，因會大面積覆蓋樹幹致使大樹枯萎，嚴重影響國內植物生態。農業局表示，市府自2018年起委託合作廠商協助清除，2020年起以每公斤5元向民眾收購，2020年收購1284公斤，2021年收購1242公斤，成效算是相當良好。

農業局指出，小花蔓澤蘭開花結實期為9月份，屆時開花會呈現白色至淺綠，市府提前在6月公告，希望多向民眾宣導，有更寬裕的時間加入協助清除，依往年的清除量估算，這次將收購數量訂為2000公斤，鼓勵民眾踴躍參與；另也委託廠商在開花前，先透過葉子辨認物種及早拔除，2至5月已經清除約10公頃，每年約能清除30公頃。

農業局統計，市內小花蔓澤蘭的熱區第1名為龍潭區，其次為蘆竹區及大溪區，小花蔓澤蘭易在山區、無人整理的農田中生長、攀附樹木，過去有和龍潭三和社區合作，邀講師講解小花蔓澤蘭的特性，並且帶領里民一同拔除小花蔓澤蘭。

農業局也提醒，拔除小花蔓澤蘭時應要連根拔起，將整個根部拔除，且收集到袋子中曝曬、焚毀等，才能確實達到清除成效，倘若拔除後又放置在土壤上，只要有水氣就會再生長。