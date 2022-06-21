日本茨城縣的樹林中發現23歲東京女子新野梨奈的遺體，33歲男嫌疑犯三瓶博幸被捕。

日本警方18日在茨城縣的一處森林中發現一具掛在樹上的全裸女屍，遺體舌骨骨折，不過沒有外傷，警方逮捕一名男性嫌疑犯，並在他的手機裡搜出讓遇害女子全裸上銬的照片。

綜合日本《讀賣新聞》、《產經新聞》、《日刊現代》等日媒報導，日本警方18日在茨城縣日立田市一處森林的樹上發現一具掛著的全裸女屍，死者為23歲東京女子新野梨奈，她在5日告知母親要見朋友後便離家，自此下落不明，她的父母隨後報案，警方才在18日發現她的遺體。

警方表示，屍檢發現，新野梨奈的左舌骨（舌根與喉骨位置）骨折，目前尚不清楚她的確切死因，也無法確定舌骨骨折是否與死亡有關，遺體並沒有明顯外傷，推估新野已經死亡1至2周。

警方隨後在森林附近1.5公里處的一幢別墅地下室發現床墊、棉被、新野梨奈的頭髮及她的手機，並且循線於14日逮捕住在神奈川縣的33歲嫌疑人三瓶博幸，三瓶博幸坦言他與新野梨奈是在網路上認識的網友，兩人相約5日上午10時在茨城縣的JR列車水戶站碰面，隨後三瓶博幸駕車載著新野梨奈前往日立田市的一棟別墅。

警方也在三瓶博幸的手機裡發現一段兩人在別墅地下室的影片，以及新野梨奈被銬上手銬的照片，三瓶博幸坦承是他為新野梨奈上銬的，並且讓她脫光衣服，不過他強調兩人是經過協議後上銬的，並未囚禁新野梨奈，指出兩人在2、3月見過一次，6月見第2次。

另外警方也在三瓶博幸的行車紀錄器中發現他曾行經發現新野梨奈遺體的樹林，對此他聲稱兩人在別墅附近分開。

針對三瓶博幸被捕，鄰居表示驚訝，形容他是穿著襯衫、休閒褲、騎腳踏車上下班的「清爽年輕人」。

據悉三瓶博幸是小留學生，從小被送至美國讀書，初中才回到日本，在福島縣念書，曾加入學校籃球隊。