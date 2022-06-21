新北市29歲林姓女子於今(21)日凌晨與友人聚餐結束後，欲返回淡水住處時，在淡水市區民權路上撞上一名在交管的方姓工人，方男當場慘死，林女的酒測值高達0.77毫克；警方將林女移送法辦時，赫見林女右小腿有捕夢網與蝴蝶刺青，捕夢網有「捕捉好夢、阻擋惡夢」、趨吉避凶含意，豈料，林女酒駕撞死人，卻成為被害家屬一生惡夢。

今(21)日凌晨，新北淡水區凌晨發生一起死亡車禍，駕駛BMW的29歲林姓女子與閨蜜聚餐結束後，返家途中行經淡水市區民權路時，高速撞死一名在交管的方姓工人，方男遭撞後送醫不治；林女經酒精檢測值高達0.77毫克，警訊後依公共危險與過失致死等罪送辦。

林女從警車下車步入警局，身穿黑短裙露出長腿，面對詢問「撞死人了你知道嗎？」全程不發一語。（翻攝自臉書、翻攝照片）

稍早，林女在警方戒護下移送士林地檢署，林女頭蓋藍色外套，一路低頭不語，她腳踩高跟鞋、黑色短裙，露出一雙白皙長腿，右腿還有捕夢網、蝴蝶樣的刺青；在美洲文化中，捕夢網有「捕捉好夢、阻擋惡夢」、趨吉避凶含意；但酒駕撞死人的林女，卻成為被害家屬一生揮之不去的惡夢。

據警方指出，林女有詐欺、毒品前科，且不曾持有汽車駕照，有2次酒駕紀錄，最近一次為2014年酒後駕車遭警方攔檢取締。如今林女再次酒駕，造成一條無辜性命枉死；遭撞的方姓男子家屬前往醫院認屍，方女的姊姊則悲痛表示，「絕對不會原諒她！」

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