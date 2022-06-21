花蓮一名11個月大的女嬰因吸入長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，造成呼吸不暢等缺氧症狀。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名11個月大的女嬰因吸入長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，造成呼吸不暢等缺氧症狀。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名11個月大的女嬰，18日凌晨突然出現呼吸不暢等缺氧症狀，被送到花蓮慈濟醫院急診室時，膚色不僅明顯變暗，身體些微抽搐，且意識不清，經醫療團隊檢查後發現是因吸入長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒，所幸立即用支氣管鏡將異物夾出後，已順利出院返家。

花蓮慈院表示，當時女嬰抵達急診室時，已出現明顯膚色變暗、意識不清且身體些微抽搐等缺氧症狀，在急診室值班的兒科病房主任陳明群見狀，趕緊幫她放入氣管內管，讓其肺部能獲得足夠氧氣，避免持續缺氧造成身體損傷。

經急診室團隊安排女嬰進行X光檢查，發現左邊肺部已呈白色塌陷狀態，右肺部則出現過度充氣的現象，進一步進行電腦斷層排查原因，找到卡在左支氣管入口的異物，並利用支氣管鏡檢查，將異物取出，發現奪走孩子呼吸的東西，竟是長3.5公分、寬0.5公分的硬式隱形眼鏡吸棒。

女嬰在醫療團隊緊急將吸棒取出後，恢復良好呼吸，21日順利出院返家。

由於孩童吸入異物狀況層出不窮，且種類繁多，花蓮慈院小兒部主治醫師裘品筠指出，臨床經驗曾有過小玩具、筷子，甚至是剪刀等異物誤入兒童身體的狀況，1歲以下的嬰幼兒處在口腔期，常會把能拿到的東西全部放進嘴巴，是非特定目的的本能行為，但有些1、2歲以上年紀較大的孩子，為吸引大人注意，可能會刻意吞食不能食用的物品。

裘品筠表示，當幼兒吸入異物造成氣管堵塞，缺氧會導致膚色發紺，也會影響腦部，進而造成身體開始輕微抽搐，嚴重時可能導致窒息死亡，家長除可利用「孩童版哈姆立克法」協助孩童盡快把異物排出，針對1歲以下身體體積較小的嬰幼兒，則可使用拍背的方式，幫助孩子將異物咳出，並在急救的同時，撥打119叫救護車，盡快送醫。

不過裘品筠還是呼籲家長把家中的物品妥善收拾好，再放到孩子們拿不到的地方，避免發生類似的事件，造成更大傷害。