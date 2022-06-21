暑假將至，新竹縣文化局7月2、3日將舉辦《玩具共和國》2022新竹縣親子小戲節，把文化局園區變身為玩具樂園，打造5個主題舞台，由12組團隊輪番上陣演出37個場次，讓大小朋友在夏日午後開心看表演。

文化局長李安妤說，2020年《夏日偶像劇》及2021年《童幻動物園》，將戲劇演出，帶出劇場的親子小戲節，大受民眾好評，期今年規畫的《玩具共和國》能再延續熱度。

文化局再次邀請在地藝術家陳弘洋擔任策展人，將文化局園區分為5個不同的大小舞台，以繽紛多色彩的設計，讓文化局變身為夢幻的玩具樂園，邀請12組表演者及演出團體，拿出壓箱絕活，輪番上陣，一同以「玩具」為主題發展創作。

活動主舞臺A將以「回憶音樂盒」為主題，呈現舞蹈及歌曲演唱，小舞臺B則以「大樹之屋」為主題，邀請到小丑、歌唱、偶戲等演出，小舞臺C「夢幻花園」，將展現馬戲表演及戲劇演出等，帶給大家奇幻又有趣的展演。

另外，周邊區域也將畫分為「故事迴廊」跟「時光走廊」，由不同的表演者接力為小朋友們故事說書，讓2022新竹縣親子小戲節以豐富又奇幻的展演，為大家揭開炎炎夏日的序曲。

參與表演的有，雅為、馬戲之門、古式北木、好人好事製作、劉唐成、游怡婷／羅棋諠／洪佩瑜／吳靜依《故事說書》、好玩的劇團、全樂閣木偶劇團、水精靈民族舞蹈團。活動詳情請洽新竹縣政府文化局官網。