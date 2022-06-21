「SHAPE 型塑」限量款托斯卡尼粉褐，6980元。（ECCO提供）

「CHUNKY潮趣」運動休閒鞋蜜桃粉，6980元。（ECCO提供）

響應623國際粉紅日，ECCO主打4款適合不同場合的粉系鞋款，且均搭載獨有的「FLUIDFORM一體成型製鞋科技」，符合人體工學的3D鞋楦確保鞋底貼合腳型，讓穿戴者擁有更貼近赤足的舒適感。

近年流行混搭風格，品牌抓住喜歡休閒搭配的民眾，推「STREET TRAY街頭趣闖」系列，低調不失甜美的粉褐色與簡約外型，配藍色西裝褲呈色彩對比，讓整體造型加分，此款搭載TRAYTECH科技，將輕彈的PU中底注入橡膠外底內，提供行走時的穩定性及抓地力。

身材較嬌小的女性也可穿以老爹鞋作靈感的「CHUNKY潮趣」運動休閒鞋系列，5公分增高鞋底讓雙腿更顯修長；此系列更針對夏日炎熱氣候，推出「CHUNKY潮趣」休閒涼鞋，除了彈力織物鞋面可保持透氣之外，可調式的魔鬼氈設計能幫助貼合腳型，使穿脫輕鬆方便。

若有上班穿搭需求，可嘗試淑女風十足的「SHAPE 型塑」，尖頭設計配溫柔婉約粉褐色，再套上正式套裝，展現知性柔情，其牛皮材質的扭結鞋面，外加剛剛好的2公分跟高及PU大底，無論是搭配正裝闊步職場，或是休閒漫步，都能走得穩固。