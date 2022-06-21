新北市2歲男童恩恩確診辭世，恩恩爸持續追真相，民進黨立法院黨團今（21）日痛批，新北市長侯友宜及市府團隊草菅人命，還壓制真相、追殺吹哨者，根本是「吃案探長」。中廣董事長趙少康小編今在臉書公布侯友宜的最新民調結果打臉綠營，直言「根本一群跳樑小丑」，引發討論。

臉書粉絲專頁「康編碎碎念」今表示，「恩恩事件就像陳其邁的手繪一樣，超過醫療量能閥值就是會爆，中央防疫不力，導致地方防疫量能撐不住，最終導致的醫療延宕，卻一味推給侯友宜，完全就是不負責、不要臉」，還在留言處附上陳其邁手繪圖；趙少康小編更直言，「綠營日也打、夜也打，找不到打點就乾脆公布錄音帶，但也講不出哪個環節出問題，成天話題操作只想博聲量」。

趙少康小編拿出台灣民意基金會的最新民調指出：「新北滿意度35.2%，就是最高啦！」強調「漢子市長」只做事、不廢話，侯友宜被綠營打成這樣，民調卻只跌1％，這也讓趙少康小編笑酸：「你們不覺得自己操作成這樣根本是個笑話嗎？根本一群跳樑小丑。」

此篇文章一出，網友紛紛留言表示認同，「只檢討地方負荷，別有居心怎會共鳴」、「有關綠營最近瘋狂強打恩恩議題的報導，我都直接跳過，不想再因為政治操弄而害了台灣、害了人民了」；也有人直言，「綠營還是繼續攻」。