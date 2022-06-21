彰化縣葉姓3兄弟生活貧苦、三餐不繼，3人餓到骨頭到凸出成「皮包骨」，葉家老大昨天不幸病死。民眾黨立委張其祿今天表示，高通膨可能讓民眾不但吃不飽，更可能吃不起，政府難道還要繼續以漂亮數字及官方回應來粉飾太平嗎？通膨已是火燒眉毛的國安危機，政府一定要用更強力的手段進行救急，更須優先處理社會弱勢者的生存困境。

澳盛銀行大中華區經濟研究團隊最新報告指出，亞洲這一年來食物類的通膨率變動中，台灣高達7.4％為亞洲第二名，僅低於印度的7.8％。

張其祿表示，依據我國主計總處統計的CPI七大類指數中，5月以食物類年漲7.4％變動為最大；當中蛋類價格上漲27.98％（創41個月來新高），肉類價格上漲7.88％（創87個月來新高），蔬菜價格上漲22.12％，外食費上漲5.8％，已創163個月來新高。肉價飆升下，我國最大豬肉供應–台糖公司仍傳出，因建新場房缺工缺料，年產量將減2至3成，豬肉價格再度蠢蠢欲動。顯示出農委會在年初承諾進行蛋、肉及農產供需長期調控，完全沒有發揮效用。

張其祿說，高通膨讓民眾吃不飽也吃不起，尤其是昨天發生一件不幸消息，彰化三兄弟的老大，因血壓血糖偏低、細菌感染及營養不良引起菌血症不幸過世，這都顯示雖然部分弱勢者領有生活補助，但在面對高通膨、食物價格飆升下，有限的補助金追不上基本生活開支，更可能讓弱勢家庭吃不起食物，貧者越貧、弱勢者越弱勢，「路有凍死骨」慘劇可能正在發生。

央行上周宣布升息半碼，張其祿就質疑，「美國升息三碼，我國卻只升息半碼？央行太保守被動，恐吹出更大泡沫！」，面對通膨持續及美國升息，中央銀行卻以如此低的升息力道拖延、不根本解決，將讓危機繼續蔓延、膨脹成為更大的未爆彈。

張其祿說，台灣食物通膨率已躍居亞洲第二高，高通膨可能讓民眾不但吃不飽，更可能吃不起，政府難道還要繼續以漂亮數字及官方回應來粉飾太平嗎？通膨已是火燒眉毛的國安危機，政府一定要用更強力的手段進行救急，更須優先處理社會弱勢者的生存困境。