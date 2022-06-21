星座運勢網站「星座看看」分析12星座談戀愛是否會因為付出太多而無法自拔，前三名分別是巨蟹座、天秤座、金牛座，他們深陷在愛情中的時候，往往會犧牲過多，而且隨著付出越多就越走不出來，無法設下停損點，因此容易被不健康的關係束縛。

▍第十二名：射手座

射手座感情觀很隨緣，就算交往期間付出再多，也不會太執著，不適合就放下，沒有人能夠束縛他們的心。

▍第十一名：處女座

處女座面對感情很清醒，不值得的人就會逼自己趕快抽離，就算過去付出再多也是認賠殺出，不會沈溺在不健康的關係中。

▍第十名：白羊座

白羊座性格直來直往，兩人交往時不吝表達愛意，全心付出，一旦分開也非常果斷，不會因為過去的付出而留有心結，分手就是終點了，沒必要拖拖拉拉。

▍第九名：獅子座

獅子座談戀愛時很願意付出，而且會有點迷失自我，不過他們的自尊心會適時提醒他們維持理性，如果對方沒有回應，讓他們感覺像是唱獨角戲，也會讓他們瞬間清醒，想要分開。

▍第八名：雙子座

雙子座談戀愛很重視對方的感受，覺得營造快樂、浪漫的氣氛是自己的責任，為此他們很願意付出，不過一旦他們不愛對方了，抽離感情的速度也很快，不會執迷不悟。

▍第七名：雙魚座

雙魚座是標準戀愛腦，只要給他們熱戀的感覺，就會無止境的付出，沒有一絲理智，但如果對方讓他們看不到未來，雙魚座也會逼自己清醒，忍痛抽離。

▍第六名：摩羯座

摩羯座會因為相處越久、付出越多而越深愛對方，如果遇到依賴他們的另一半，更讓他們無法自拔，如果在交往後期才發現對方不好，他們往往也很難狠下心分手。

▍第五名：天蠍座

天蠍座對愛很執著，他們非常專情，佔有慾強，只要不是觸及原則問題，沒有違背他們的道德觀，他們往往就很容易被蒙蔽雙眼，付出越多越執著。

▍第四名：水瓶座

水瓶座平常很自私，不過談戀愛時也很容易失控付出太多，他們遇到真正喜歡的對象時，會全心全意的付出，無論對方有沒有回應都無所謂，自己做得開心就好。

▍第三名：金牛座

金牛座深陷在愛情中的時候，會努力討好戀人，付出越多越深陷其中，無法自拔，因為擔心配不上對方，所以會一再努力，對方若沒有回應，他們只會感到委屈，不會想要停止。

▍第二名：天秤座

天秤座在深愛一個人的時候，很願意改變自己來配合對方，而且付出再多都無怨無悔，踏進去就沒有自己走出來的那一天。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座在一段關係中，往往就是犧牲奉獻的那個角色，對他們來說付出就是習慣成自然，而且付出越多他們越害怕失去，更沒有安全感，全副心神都被對方牽動，完全沒有自我。