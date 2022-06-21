桃園閩南文化節7/3登場 「喜宴」吃辦桌料理

2022桃園閩南文化節將於7月3日至12月11日間熱鬧登場，今年以「桃園好時陣」為主題，規畫一系列與閩南文化、語言、美食、戲劇展覽等系列活動。

首屆辦理總舖師辦桌比賽獲得熱烈迴響後，今年將繼續為大家帶來最道地、最美味的辦桌料理，這次以「喜宴」為主題，於9月17日假桃園新永和市場停車場進行總決賽，總獎金高達30萬，誠摯邀請各路好手來較勁。

目前報名已經熱烈展開，報名時間至8月15日止，歡迎有興趣的總舖師帶領5位助手一起來報名，評審將針對各隊5道指定菜色，包括五福拼盤、魚躍龍門、佛跳牆、筍絲腿庫及古早味雞湯；4道創意料理及1道甜點的食材運用、創意特色及擺盤等項目進行評分。

另也配合今年喜宴主題，特別推出「圓夢婚禮計畫」募集5對佳偶，由主辦單位精心規畫精采難忘的中式婚禮，年滿18歲的民眾皆可報名參加，並免費提供入選的5對新人禮服、妝髮、飾品、婚攝及1桌8人的桌席，無論是即將步入婚姻的新人夫妻，或已經共同攜手無數歲月銀髮夫婦，皆歡迎報名。

提醒欲參加總舖師辦桌比賽及園夢圓夢計畫者，報名皆採電子或郵寄資料方式進行，詳情請至「2022桃園總舖師辦桌比賽」活動官網查詢，並於8月15日前完成填寫報名表，E-mail至：[email protected]；或以限時掛號郵寄或親送至：242新北市新莊區新北大道四段185號16樓之2，「2022桃園總舖師辦桌比賽小組」收。