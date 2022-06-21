樹德科技大學學生為大內區設計地景藝術裝置，21日舉行線上發表會。（樹德科技大學提供／劉秀芬台南傳真）

「星空燈光秀、甜根子草鞦韆、堊地公仔」，高雄一群大學生透過教育部高等教育深耕計畫，到台南市大內區實地田野調查，提出兼具文化推廣與觀光宣傳的企畫，受限於疫情，21日舉行線上發表會，大內區長李義隆等人也上線關心，希望在接下來的酪梨節、甜根子草節，可以參考學生創意，讓活動更精彩豐富。

樹德科技大學設計學院老師張怡棻表示，本學期「跨域創新創業專題」以大內大地藝術祭「DeDaNei」（在大內）為主題，延續2021年為大內設計城鎮品牌，更進一步將大內區美好的人文地產景轉譯成為各種地景藝術。

師生團隊在田野調查專家宋金山、高田設計總監沈琮祐等跨域業師協助下，到大內曾文溪曲流、彩疊山堊地、南瀛天文館、曲溪聚落進行踏查，訪問在地素人藝術家葉蘭阿嬤等耆老，挖掘大內區獨特歷史人文與特色，希望提出更切合在地的提案。

學生們此次提出「星夜祭」、「憶遊之境」、「大內，集合！」、「星光㳋」、「白色之秋」、「內在發光」6組行銷案，配合甜根子草節推出打卡藝術裝置，吸引遊客，或是在彩蝶山小徑、南瀛天文館附近設置星星等造型公仔，遊客走訪大內的同時，藉由公仔角色的故事，認識大內區的特色人文事物。

「很新鮮的體驗」，參與課程的學生曾韋翰表示，上次參與大內區品牌設計規畫課程，主要重點是以平面設計為主，這學期化課程則是整體的活動規畫，收穫很大，也希望自己的設計能被公所選上。

李義隆表示，很感謝樹德科大師生團隊的用心，將大內區獨特的天文、水文及人文「三文」特色融入大內大地藝術祭提案，也是公所未來辦理活動方向很好的參考。

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