年邁穿山甲「大穿」走了，屏科大照養員撰文致敬牠穿奇一生。(屏科大野生動物收容中心粉絲專頁提供)

年邁穿山甲「大穿」走了，屏科大照養員撰文致敬牠穿奇一生。(屏科大野生動物收容中心粉絲專頁提供)

是的，「大穿」走了！屏東科技大學保育類野生動物收容中心收容的穿山甲，因為年邁導致身體機無法負荷，器官衰竭加上無法順利進食等問題，經過獸醫師評估，基於動物福利原則，日前透過人道處置，為祂做了最後的溫柔。

收容中心指出，「大穿」起初被海巡署在枋山鄉海岸邊發現遭廢棄漁網纏繞的牠，經過救治送至收容中心，由於無從得知其來歷，及懷疑是走私個體，不清楚身上是否有病菌帶源，無法野放情況下，開啟在中心長住的序章，編號950220(按日期編列)，一待就是16年。

由於來的時候就已是成體狀態，所以推判，年紀應該是20歲上下，算是一隻年事已高的穿山甲。

野保人員指出，為什麼用「穿奇一生」形容，是因為牠在穿山甲研究上貢獻實在是功不可沒，由於「大穿」是少數能適應圈養環境、人工飼料，也能習慣照養員在身邊打掃餵食的個體，因此當照養員需要了解如何保定及健檢穿山甲和示範裝設無線電發報器時，牠便成了最珍貴的動物老師。

對「大穿」的一生，和牠相識十多年的資深照養員朱宏偉表示，不管是在學術研究或實質觀測上，「大穿」都給了中心過去所有同仁很多協助，讓我們更加了解穿山甲的生活型態，也為後續救傷穿山甲這部分提供諸多寶貴經驗。

過去曾任職中心的穿山甲博士孫敬閔，也對這位「老朋友」讚揚不已，感謝牠對學術上的貢獻，讓更多關於穿山甲的研究被大眾看見，也讓保育這條路更加嚴實穩固。並表示，祝福「大穿」畢業了，敬牠的穿奇一生。