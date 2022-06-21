高市府採購富樂黑心快篩出包，今（21）日高市議會召開臨時會進行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告。（柯宗緯攝）

高市議員邱于軒（中）要求高雄市長陳其邁公開譴責中央衛福部、食藥署，陳其邁答詢時稱，「審查的過程，我認為有漏洞，不良廠商用摻偽方式進行，這很不應該」。（柯宗緯攝）

高市府採購富樂黑心快篩出包，今（21）日高市議會召開臨時會進行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，國民黨高市議員李雅靜、邱于軒質疑，日前市府針對大鑫公司聲請假扣押，究竟押了什麼市府卻說不明白，氣得狂飆官員只會官腔。高雄市長陳其邁則坦言，中央審查過程有漏洞，必須要檢討，不良廠商用摻偽方式很不應該、不可原諒。

李雅靜連日來狂追問題快篩事件，她今質詢指出，大鑫資本額為500萬，高市府聲請假扣押多少資產？是真扣押，還是假扣押？衛生局長黃志中答詢時，一下稱用9500萬標的去假扣押，事後又改口為3800多萬。

李雅靜不滿回答持續追問，假扣押到底扣押什麼東西？能扣押到嗎？黃志中回應，「會依法維護市民權利做處理」，李雅靜直斥「你就繼續官方」，她也怒轟高市府公開該採購資訊一連改了三次，到昨天還在把原產地國別，從中華民國改為美國「高市府把9500萬拿來當水漂，不知局長你是什麼態度？」

高市議長曾麗燕也看不下去，跳出來喊話「高市府到底聲請假扣押，押了什麼？只有500萬資本額是不夠的」，邱于軒質疑，高市府該如何為市民討回損失？黃志中才又回應，這兩天地方法院已裁定3800多萬金額，針對公司、負責人相關資產假扣押。

邱于軒、黨團總召童燕珍等人要求陳其邁公開譴責中央衛福部、食藥署，陳其邁答詢時稱，「審查的過程，我認為有漏洞，不良廠商用摻偽方式進行，這很不應該」，審查的制度都要檢討，不良廠商利用產地不同而摻偽，真正問題出現在這家廠商，摻偽是不可原諒的事。

曾麗燕表示，議會上個會期通過8億多元防疫經費及要求市府落實防疫工作，但市府採購富樂試劑卻出現檢驗異常情形。黑心試劑不僅影響高雄疫情，更嚴重傷害市民健康，市府應向市民說清楚及給一個交待，如有弊端一定要從嚴究責。

針對快篩出包，恐影響市民權益及健康，國民黨高市議員黃柏霖則要求市府不僅要加腳步採取司法手段提出求償及刑事告訴，更應建立民眾申訴平台，統整民眾受損狀況，並協助代位求償，勿讓市民孤立無援、獨立奔走。